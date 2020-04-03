Веллингтон, , 08:02 — REGNUM Еще 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было подтверждено в Новой Зеландии за прошедшие сутки, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19, а также предварительно подтвержденных, достигло 868. За 2 апреля смертельных случаев заболевания выявлено не было. Также 103 человека вылечились и были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу марта количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Новой Зеландии достигло 708. В стране продлили срок действия режима чрезвычайного положение еще на одну неделю.

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