Иркутск, 3 апреля 2020, 07:59 — REGNUM Количество пациентов, у которых подтвердили заражение коронавирусной инфекцией в Иркутской области, достигло восьми человек, 3 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее сообщалось о семи случаях COVID-19. Еще один анализ показал отрицательный результат.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на территории Иркутской области в связи опасностью распространения коронавируса нового типа был введен режим всеобщей самоизоляции.
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