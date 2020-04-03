Кувандык, Оренбургская область, , 07:57 — REGNUM В Оренбургской области перед судом за коррупционное преступление предстанет бывший начальник отделения почтовой связи «Краснощеково» Кувандыкского почтамта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Экс-почтальон обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2019—2020 годах бывший глава отделения почтовой связи похитила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности. Ущерб почтамту оценивается более чем в 95 тыс. рублей.

Свою вину бывший почтальон не признала и отказалась возмещать ущерб. На ее имущество стоимостью 195 тыс. рублей наложен арест с целью возмещения причиненного вреда. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.