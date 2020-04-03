Владивосток, , 07:57 — REGNUM Специальная программа, позволяющая врачам дистанционно наблюдать пациентов, находящихся на самоизоляции по коронавирусу, внедрена в поликлинике №9 Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Автором программы стал учащийся гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета Иван Кобец. Будучи сыном врача, молодой человек решил облегчить работу коллектива своей матери.

«Идея создать такую программу пришла в пятницу, когда мама поделилась информацией о том, сколько людей, вернувшихся из-за заграницы, нужно ежедневно обзванивать и опрашивать специалистам. За субботу я разработал программу, и в воскресенье уже она была внедрена», — рассказал компьютерный гений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подтверждены ещё два случая коронавируса.