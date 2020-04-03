Чита, , 07:55 — REGNUM Забайкальские власти в ходе брифинга рассказали, что введённый накануне в регионе полный запрет на продажу алкоголем отменят 6 апреля 2020 года. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на и.о. министра экономразвития региона Александра Бардалеева, данное ограничение будет действовать только в предстоящие выходные, а затем спиртное будут продавать лишь в отдельные часы — какие именно — ещё не решено.

«Но это будет дневное время без вечерних послаблений», — пояснил чиновник. По словам Александра Бардалеева, если данная ограничительная мера даст должный эффект, не исключено, что в будущем в регионе вновь перейдут на полный запрет продажи спиртного.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «сухой закон» в Забайкалье был введён накануне, 2 апреля. Внести поправки в принятое ранее постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции» власти были вынуждены после того, как выяснилось, что на почве самоизоляции в крае обострилось количество правонарушений, совершенных в алкогольном опьянении. Известие о полном запрете спровоцировало ажиотаж: по свидетельству очевидцев, люди в огромных количествах стали сметать спиртное с магазинных полок.

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