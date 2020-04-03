Амстердам, , 07:54 — REGNUM Газеты Telegraaf и Volkskrant пишут, что в Нидерландах не хватает реанимационных медсестёр и медбратьев для адекватного ухода за пациентами, если общее количество коек в реанимации превысит число в 2.400 коек. Об этом в беседе с обеими газетами сообщил председатель профессиональной организации медсестёр и медбратьев Гертон Гейне (Gerton Heyne).

В настоящее время идёт работа по увеличению возможностей реанимации и доведении числа коек к концу недели с 1.600 до 2.400. Ряд парламентских фракций призывают увеличить число больничных коек до 3.000.

Однако по словам Гейне, Нидерланды приближаются к пределу возможного по уходу за больными в реанимации. По его словам, 3.000 коек — это иллюзия и даже невозможность.

Для обслуживания 2.400 коек в реанимации требуется 14.400 человек специализированного медицинского персонала, однако в настоящий момент больницы в Нидерландах располагают менее чем 4.000 такими медработниками. В целях решения этой проблемы медработники сейчас обслуживают одновременно четыре коек, вместо положенных по нормативу двух.

Гейне подчеркнул, что 2.400 коек — предельный максимум, при условии, что больницы обеспечены в достаточном количестве необходимой аппаратурой и врачами и что никто из медперсонала не заболевает. Однако он предупредил, что и при таких условиях медицинский персонал не сможет выдержать нагрузку в течении несколько месяцев.