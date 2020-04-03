Москва, , 07:49 — REGNUM Смерть человека не является целью коронавируса, который существует только для собственной репродукции, 2 апреля заявил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, уничтожение живых существ не выгодно вирусу, поскольку в отсутствии живого вирусные частицы не смогли бы воспроизводить себя.

«Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого. Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен», — сказал Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что заражение новым коронавирусом потеряет массовый характер, пока COVID-19 не переболеют около 70% населения Земли и у человечества не выработается иммунитет.

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