Амстердам, , 07:46 — REGNUM 2 апреля в Нидерландах зарегистрировано 166 смертных случаев от последствий коронавируса. Т.о. общее число жертв с начала вспышки вируса COVID-19 в стране составляет теперь 1.339 человек. Об этом в ходе своего ежедневного брифинга сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды. В течении дня также госпитализировано 625 пациентов.

2 апреля также выявлено около тысячи новых случаев заражения, общее число которых таким образом выросло до 13.614 случаев

Общее число госпитализированных пациентов к сегодняшнему дню составляет 5.159 человек. В реанимации в настоящий момент находится 1.150 пациентов.

1 апреля выявлено около тысячи новых случаев заражения, общее число которых таким образом выросло до 14.697 случаев. Стоит отметить, что этот показатель не отражает реальную картину заражений, поскольку в виду нехватки тест-наборов далеко не все лица с симптомами заражения коронавирусом проходят проверку.

Общее число коронапациентов в реанимации на 2 апреля составляет 1.273 человек, что на 82 пациентов больше, чем накануне.