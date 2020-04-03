Москва, , 07:44 — REGNUM Резкий рост продаж витаминов и успокоительных в российских аптеках зафиксировали аналитики DSM Group в первые недели марта 2020 года. Об этом говорится в материалах компании.

С 1 по 22 марта аптеки продали 21,1 млн упаковок витаминов, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и 11,4 млн упаковок седативных лекарственных препаратов — на 15% больше, чем годом ранее.

При этом спрос на витамины и успокоительные плавно возрастал с начала года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за коронавируса в России зафиксировали всплеск спроса на туалетную бумагу, влажные салфетки, мыло и другие средства личной гигиены.

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