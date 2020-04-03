Асекеевский район, Оренбургская область, , 07:41 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении жителя Асекеевкого района, который сел за руль автомобиля будучи пьяным и стал виновником смертельной аварии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Мужчине инкриминировали часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Установлено, что в июле 2019 года мужчина в компании приятелей после распития алкоголя поехал на машине в село. По дороге автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В результате два человека погибли, один — получил серьёзные травмы.

Суд назначил оренбуржцу наказании в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также наложен запрет на управление транспортными средствами в течение трех лет.