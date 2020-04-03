Москва, , 07:33 — REGNUM Возможность посещения верующими храмов в Пасху и в связи с нарастающей угрозой распространения коронавируса будет определена перед Страстной неделей, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион во время онлайн-конференции с верующими.

«Думаю, перед Страстной неделей обратится патриарх (Кирилл) и скажет, будет ли возможность допускать людей на службы», — сказал он.

По словам митрополита, окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.

Ранее митрополит Иларион предупредил, что верующим, возможно, придётся встретить Пасху не в храмах, а за просмотром трансляции патриаршей службы по телевидению.