Москва, , 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Пескова, это произошло из-за «монтажа и перегона» видеозаписи.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Владимир Путин во второй раз обратился к российским гражданам по ситуации с распространением коронавируса в России. В телеобращении президент заявил о продлении периода нерабочих дней до конца апреля.

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