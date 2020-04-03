Челябинск, , 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался. Об этом пишут СМИ.

Ребёнок находился в реанимации ожогами 100% тела. Спасти его не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в одной из квартир пятиэтажки взорвался баллон. Затем начался пожар, охвативший несколько квартир. Погибли два человека. Ребёнок оказался в реанимации.

Владелец баллона был задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: У ребёнка в Магнитогорске обожжено 100% тела