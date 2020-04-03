Торонто, Канада, , 07:28 — REGNUM Власти канадского города Торонто ввели штраф в размере более $3,5 тыс за нарушение дистанции между людьми на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление издал городской совет.

«Любые не живущие вместе два человека, не соблюдающие в парках или на площадях между собой дистанцию в два метра, подлежат судебному преследованию и, в зависимости от приговора, могут быть оштрафованы на 5 тысяч канадских долларов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 апреля количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории Канады превысило 10 тысяч. Наиболее пострадавшими оказались провинции Онтарио, Квебек и Британская Колумбия. В частности, в Онтарио за 2 апреля выявили 401 случай заражения коронавирусом нового типа.

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