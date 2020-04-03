Томск, , 07:23 — REGNUM Новых подтвержденных диагнозов COVID-19 в Томской области нет, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в региональной администрации.

В инфекционных отделениях Томска проходит лечение 31 человек, в том числе в больнице №3 — 16 человек, в детской инфекционной больнице имени Сибирцева — 15. В Северске лечение проходит один человек.

У 19 пациентов тесты на коронавирус отрицательные, анализы остальных находятся в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 апреля в Томской области было зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции.

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