Улан-Удэ, , 07:14 — REGNUM Количество пациентов в Бурятии, у которых лабораторно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, достигло 31 человека, 3 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

Днем ранее сообщалось о 30 подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Под наблюдением медиков остается еще 79 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о скором появлении в регионе интерактивной карты с указанием мест, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

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