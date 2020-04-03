Красноярск, , 07:04 — REGNUM На утро 3 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции (плюс пять за сутки), в том числе четыре человека выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Предварительный диагноз COVID-19 установлен ещё у троих человек (плюс один за сутки).

13 человек (52%) из числа заболевших прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. 12 человек (48%) не выезжали за пределы Красноярского края. Большинству заболевших (72%) — от 18 до 45 лет (18 человек), 12% (три человека) — от 46 до 65 лет, по 8% (по два человека) — это люди старше 65 лет и до 18 лет.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 10 115 человек. Снято с наблюдения 2731 человек (951 за сутки).

Всего с начала периода в крае на коронавирус обследовали 8277 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 апреля в Красноярском крае было зарегистрировано 20 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

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