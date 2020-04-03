Вилючинск, Камчатский край, 3 апреля 2020, 06:58 — REGNUM На КПП закрытого камчатского города моряков-подводников Вилючинска установили специальный пост. Военные обрабатывают дезраствором все въезжающие в город автомобили.
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Как сообщило ИА Кам 24, мероприятия проводятся военными для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в военном гарнизоне.
Власти Вилючинска призвали горожан не выезжать за пределы города без крайней необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке пока не выявлено ни одного случая лабораторно подтвержденного коронавируса COVID-19.