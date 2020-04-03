Шкотовский район, Приморский край, , 06:51 — REGNUM Дорожные службы рассматривают оптимальные пути объезда аварийного моста в Шкотовском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как сообщили в минтрансе Приморья, в пятницу, 3 апреля, после проезда большегруза, произошло обрушение пролета железобетонного моста 1962 года постройки через реку Суходол на 55-м километре трассы Артем-Находка в Шкотовском районе. Пострадавших нет.

«Сейчас движение перекрыто, транспорт движется через Партизанск. На место выехали специалисты, которые обследуют аварийный мост и определят альтернативные пути объезда, а также возможность восстановления пролета сооружения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье произошло обрушение конструкции автомобильного моста в районе посёлка Романовка Шкотовского района.