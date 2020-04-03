Бишкек, , 06:46 — REGNUM Первый летальный случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Киргизии, сообщает пресс-служба республиканского штаба по предупреждению распространения COVID-19.

«Скончался от коронавируса первый 61-летний пациент», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Узбекистан передал груз с гуманитарной помощью в Киргизию. Узбекские власти отправили 1000 тонн муки, 7000 комплектов защитных костюмов, 20 000 медицинских перчаток и другие медицинские принадлежности. Отмечалось, что груз доставили по железной дороге с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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