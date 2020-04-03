Белогорск, Амурская область, , 06:44 — REGNUM В Белогорске развернули новый инфекционный госпиталь, предназначенный для приёма пациентов с диагнозом или подозрением на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Под инфекционный госпиталь были перепрофилированы три палаты городской больницы. Госпиталь полностью изолирован от остальных помещений и готов принять десять пациентов с тяжелым протеканием болезни и нуждающихся в аппаратном дыхании.

«Медицинский персонал, который может быть привлечен к работе в госпитале, уже имеет необходимую подготовку. Сотрудники прошли дистанционное обучение», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приамурья ввели режим полной самоизоляции для лиц, прибывших в регион из других территорий.