Чебоксары, , 06:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Чувашии остаётся стабильной. Второй пациент с подтверждённым заражением коронавирусом чувствует «себя удовлетворительно, сохраняется лёгкий кашель». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании регионального штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов, призвав жителей к «гражданской ответственности и, в конце концов, к совести».

Глава минздрава подчеркнул, что ситуация в Чувашии «остаётся стабильной», и напомнил о втором выявленном пациенте коронавирусом — прописанной в Нижневартовске женщине, которая работала в Москве, где и заразилась инфекцией. По словам Владимира Степанова, женщина не стала дожидаться результатов анализа, «нарушив режим изоляции, самостоятельно» приехала на машине вместе с мужем в Чебоксары.

«Из Москвы поступил звонок о том, что у данной пациентки положительный результат. Соответственно, она своевременно вызвала скорую медицинскую помощь и с соблюдением всех необходимых мероприятий, в соответствии со всеми протоколами пациента госпитализировали в инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи.

Также силами медицинских работников и сотрудников полиции отрабатываются сейчас все контакты, которые, возможно, были у пациентки. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, сохраняется лёгкий кашель», — сказал глава регионального минздрава.

Он также уточнил, что «повод и причины прибытия в наш город пока неизвестны», данные факты выясняются сотрудниками полиции. И обратился к жителям республики:

«К вашей гражданской ответственности, в конце концов, к совести, к ответственному отношению как к своему здоровью, так и здоровью всех окружающих. Если вы почувствовали какие-то признаки заболевания, были в контакте, если вы были за границей — сообщите сотрудникам Роспотребнадзора», — призвал Владимир Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, данный факт врио главы Чувашии Олег Николаев назвал «вопиющим», отметив, что 3 апреля на заседании оперативного штаба будут обсуждены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19. Речь идёт об усилении контроля на границах республики и введении пропускной системы в Чувашии.

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