Чебоксары, 3 апреля 2020, 06:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Чувашии остаётся стабильной. Второй пациент с подтверждённым заражением коронавирусом чувствует «себя удовлетворительно, сохраняется лёгкий кашель». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании регионального штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов, призвав жителей к «гражданской ответственности и, в конце концов, к совести».
Глава минздрава подчеркнул, что ситуация в Чувашии «остаётся стабильной», и напомнил о втором выявленном пациенте коронавирусом — прописанной в Нижневартовске женщине, которая работала в Москве, где и заразилась инфекцией. По словам Владимира Степанова, женщина не стала дожидаться результатов анализа, «нарушив режим изоляции, самостоятельно» приехала на машине вместе с мужем в Чебоксары.
Он также уточнил, что «повод и причины прибытия в наш город пока неизвестны», данные факты выясняются сотрудниками полиции. И обратился к жителям республики:
Как сообщало ИА REGNUM, данный факт врио главы Чувашии Олег Николаев назвал «вопиющим», отметив, что 3 апреля на заседании оперативного штаба будут обсуждены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19. Речь идёт об усилении контроля на границах республики и введении пропускной системы в Чувашии.
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