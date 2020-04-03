Челябинск, , 06:42 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции проверяют соблюдение гражданами правил поведения при режиме повышенной готовности. Это проводится в рамках операции «Тоннель», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Стражи порядка напоминают населению о том, что нужно соблюдать меры предосторожности, а также режим самоизоляции. Также они раздают им листовки, разработанные полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, режим жёсткого всеобщего карантина на Южном Урале ввели 31 марта. Поводом стала ситуация с коронавирусом.