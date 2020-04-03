Москва, , 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.

Он подчеркнул, что в России уже сейчас отмечается небольшой уровень смертности от COVID-19. Альштейн предупредил, что рост заболеваемости от коронавируса в РФ продолжится, поскольку в стране эпидемия только начинается.

Кроме того, по словам эксперта, мир мог столкнуться с разными штаммами вируса, который в различных странах ведет себя по-разному. В качестве примера он напомнил о больших количествах смертельных случаев в Италии и Испании и низких ‑ и в Германии.

Ссылаясь на китайский опыт, Альштейн выразил мнение о том, что пик вспышки коронавируса в России может наступить в начале мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров заявил, что распространение коронавирусной инфекции в России должно прекратиться к лету этого года.

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