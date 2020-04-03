Хабаровск, , 06:43 — REGNUM В Хабаровске началась тотальная дезинфекция улиц, площадей. Первым под дезинфекцию попал железнодорожный вокзал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Читайте также: Коронавирус в России: регионы ужесточают ограничения — все новости

На железнодорожном вокзале Хабаровска продезинфицировано всё: привокзальная площадь, стены здания вокзала, ступени, поручни, тротуары, скамьи, кустарники, чаши фонтанов и даже постамент памятника Ерофею Хабарову, имя которого носит город.

Дезинфекцией в ближайшие дни будут охвачены все районы краевой столицы. Обработка ведется хлорсодержащей жидкостью, в концентрации, безопасной для здоровья людей, животных и растений, но при этом убивающей инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на железнодорожном вокзале Хабаровска теперь на коронавирус проверяют всех пассажиров.