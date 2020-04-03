Челябинск, , 06:35 — REGNUM В Челябинске коммунальные предприятия недосчитались денег от населения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Собираемость платежей снизилась. В мэрии бьют тревогу. По словам чиновников, это может парализовать дальнейшую деятельность коммунальных предприятий.

Чиновники призывают граждан платить за коммуналку, даже несмотря на коронавирус. Это можно сделать в режиме онлайн. Напомним, с 31 марта в регионе был введён режим жёсткого всеобщего карантина, именуемого самоизоляцией.