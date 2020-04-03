Владивосток, , 06:30 — REGNUM В ожидании удара стихии, службы жизнеобеспечения Приморья приведены в повышенную готовность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По данным, имеющимся в распоряжении Примгидромета, в крае ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождём или снега, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

В повышенной готовности находится специальная дорожная техника, в особый режим переведены объекты энергетики, так как мокрый снег может вызвать обрывы проводов и прекращение электроснабжения отдельных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с надвигающимся циклоном в Приморье объявлено экстренное предупреждение.