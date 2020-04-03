Анадырь, , 06:22 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции объявлен в Чукотском автономной округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства автономии.

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Губернатор округа Роман Копин ввёл дополнительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, подписав постановление, по которому до 14 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции.

«Покидать дом можно лишь для обращения за экстренной медпомощью и в случае угрозы жизни и здоровью, для покупки товаров первой необходимости в магазинах шаговой доступности, выноса мусора и выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома. Также разрешено ходить на работу тем, у кого она не приостановлена», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 150 предупреждений о нарушении режима самоизоляции выдано в Оренбурге.