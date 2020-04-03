Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM Предполагаемый поджигатель жилых домов в Екатеринбурге был задержан сотрудниками ГИБДД. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.

Поймали его утром 2 апреля. Он находился на месте возгорания очередного барака. Задержанному 28 лет. Ранее судим не был.

Мужчину передали сотрудникам уголовного розыска, а те — сотрудникам СКР. Как сообщало ИА REGNUM, поджоги произошли в марте. Одним из громких стал тот, что произошёл на улице Омской. В результате пожара там погибли восемь человек.

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