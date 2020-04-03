Форт-Лодердейл, США, , 06:10 — REGNUM Стоянку в порту города Форт-Лодердейл в американском штате Флорида сделали круизные лайнеры Zaandam и Rotterdam, на которых находятся пациенты с коронавирусом, 2 апреля сообщает местная газета Miami Herald.

Первоначально случаи заражения коронавирусом были выявлены на судне Zaandam, где размещены 1,8 тысячи человек. Здесь от COVID-19 скончались четыре пациента. Лайнер Rotterdam, который принадлежит той же круизной компании, что и Zaandam, принял с него часть пассажиров, заразившихся коронавирусом.

В настоящее время власти отложили высадку людей с обоих кораблей. В порту дежурит 13 машин скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта прибыл в порт Окленда в американском штате Калифорния прибыл лайнер Grand Princess, на борту которого был выявлен 21 случай заражения.

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