Хабаровск, , 05:45 — REGNUM Пассажиров, прибывающих на железнодорожный вокзал Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВЖД.

Читайте также: Коронавирус в России: регионы ужесточают ограничения — все новости

Всем пассажирам теперь измеряют температуру. До недавнего времени такой контроль был введен только для пассажиров, уезжающих из Хабаровска. Теперь на наличие инфекции проверяют всех. Мероприятия проводятся совместно с медиками и специалистами Роспотребнадзора с использованием бесконтактных термометров и тепловизора.

Под особым контролем будут пассажиры поездов дальнего следования, прибывающие из регионов с неблагополучной эпидобстановкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 9 человек.