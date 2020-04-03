Бразилиа, , 05:39 — REGNUM Коронавирусная инфекция появилась в Бразилии примерно за месяц до выявления первого объявленного случая заражения, сообщил секретарь бразильского министерства здравоохранения Вандерсон де Оливейра 2 апреля на встрече с журналистами.

Согласно официальным данным, 26 февраля в стране был подтвержден первый случай коронавируса у пациента вернувшегося, из Италии

Однако медикам удалось установить, что вирус начал циркулировать по территории Бразилии еще с конца января.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии составило 7 910.

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