Сеул, , 05:19 — REGNUM Новых 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Южной Корее, сообщает агентство Рёнхап.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике достигло 10 062. Также с начала эпидемии в стране зафиксировано 174 летальных исхода от заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее упали продажи автомобилей на 15% по итогам марта 2020 года. По данным агентства Рёнхап, вспышка коронавирусной инфекции повлияла как на производство, так и на продажу автомобилей.

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