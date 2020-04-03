Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса. Об этом 2 апреля пишет Agence France-Presse со ссылкой на собственные расчеты.

Отмечается, что предыдущий максимальный показатель по летальным случаям за сутки был зафиксирован в Италии. Здесь 27 марта скончалось 969 пациентов с COVID-19.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса за 2 апреля, общее количество умерших от коронавирусной инфекции в США достигло 5926 человек.

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