Екатеринбург, , 05:08 — REGNUM Подозреваемый в поджоге жилого дома на улице Омской в Екатеринбурге задержан. Эту информацию журналистам подтвердили с свердловском управлении СКР.

Подозреваемый был допрошен следователем первого отдела по расследованию особо важных дел. Затем ему планируется предъявить обвинение. Идут следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пожара в марте на улице Омской погибли семь человек. Позднее ещё одна женщина скончалась. СКР возбудил уголовное дело по факту поджога и умышленного уничтожения чужого имущества.

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