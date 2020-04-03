Владивосток, , 04:57 — REGNUM Дополнительные посты дезинфекции установят в автобусном парке МПВ «ВПОПАТ №1» во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Тотальная дезинфекция общественного пассажирского транспорта осуществляется в Приморье с 1 апреля. Каждый автобус проходит двойную дезинфекцию — на мойке и перед выходом на маршрут. Губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал автобусный парк.

«Завтра в парке будет выставлено шесть постов дезинфекции. Каждая машина должна фиксироваться в журнале, эти данные будут передаваться в систему учета ГИБДД. Мы раздадим сотрудникам специальные устройства, чтобы у них были номера автобусов, которые прошли санитарную обработку», — рассказал губернатор Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске принято решение проводить дезинфекцию автобусных остановок.