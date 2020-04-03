Мехико, , 04:50 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике достигло 1510, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Также за 2 апреля в Мексике от COVID-19 скончались 13 человек. Общее количество летальных исходов в стране достигло 50.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля немецкий автоконцерн Volkswagen приостановил работу своих предприятий в Мексике до конца апреля. В компании подчеркнули, что продолжат выплачивать сотрудникам заработную плату на время карантина.

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