Владивосток, , 04:55 — REGNUM Единовременную выплату в 6 тысяч рублей вместе с пенсией начнут доставлять в апреле неработающим пенсионерам с низким доходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Доплата к пенсии будет производиться без каких-либо заявлений. Выплата предусмотрена для сокращения уровня бедности в Приморья и предоставляется гражданам, чьи доходы ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, которая на 31 декабря 2019 года в Приморье составляла 10 583 рубля.

Количество людей, имеющих право на данную выплату, в Приморье составляет около 74 тысяч человек. На выплату в региональном бюджете предусмотрено 450 млн рублей.

«Практически все граждане, которым она положена — получатели региональной доплаты к пенсии, поэтому никакой дополнительной информации для оформления новой выплаты от них не потребуется», — отмечают в социальном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ростовской области разъяснили, кто получит пособие 5 тысяч рублей.