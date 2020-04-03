Владивосток, , 04:55 — REGNUM Экстренное предупреждение о возможном неблагоприятном явлении в период с 4 по 5 апреля объявлено в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

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По информации ведомства, 4 апреля над территорией края ожидаются осадки с количеством от 6 до 14 мм при снеге и от 15 до 25 мм при снеге с дождём. 5 апреля сильный снег пройдёт в восточных районах края, наибольшее количество осадков до 25 мм ожидается в Тернейском районе.

«Осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, усилением ветра в континентальной части края от 13 до 20 м/с, на восточном побережье порывами до 27 м/с», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, причину похолодания в Европейской части России объяснили в Гидрометцентре.