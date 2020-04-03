Владивосток, , 04:54 — REGNUM На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, пеня за несвоевременную оплату услуг тепло-, водо-, электроснабжения, вывоз мусора и капитальный ремонт начисляться не будет.

«Такая мера вводится на время, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка», — подчеркнул заместитель министра Арест Давтян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из больницы выписалась вторая пациентка, переболевшая коронавирусом.