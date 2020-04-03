Сингапур, , 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.

Сообщается, что минздрав Сингапура изучил случаи распространения коронавируса нового типа в стране в период с 23 января по 16 марта.

«В результаты было установлено, что как минимум 10 человек были заражены от бессимптомных носителей, в том числе от двух туристов из Уханя», — отмечает газета.

По мнению экспертов, заражение может произойти в течение трех суток с того момета, как у носителя инфекции проявляются симптомы. Эксперты выражают опасения из-за подобного способа передачи коронавируса, так как в настоящее время меры применяются только к людям, у которых явно выражены симптомы COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Сингапуре зафиксировали четвертый летальный случай от заболевания коронавирусной инфекцией. По данным сингапурского минздрава, от инфекции скончался 68-летний гражданин Индонезии.

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