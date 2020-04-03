Новосибирск, , 04:19 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на 21:00 (время местное) 2 апреля новых случаев заражения COVID-19 не зафиксировано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.Всего в регионе подтверждено десять случаев заражения коронавирусом. Две пациентки уже здоровы и выписаны из инфекционной больницы. Под наблюдением врачей остаются 6 354 жителей региона. Карантин закончен для 2 690 новосибирцев. За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом заболели 2 384 жителей региона. Госпитализировано — 46 человек.