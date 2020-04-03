Владивосток, , 04:53 — REGNUM По состоянию на утро 3 апреля в Приморье коронавирусная инфекция официально подтверждена еще у двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ранее положительные тесты были направлены для подтверждения в вирусологический центр «Вектор», сообщила министр крайздрава Анастасия Худченко. Также она уточнила, что как и все прошлые случаи, новые также являются завозными.

«Пациенты — мужчина и женщина — прибыли в Приморский край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой — из Египта. Мужчина сразу по прилету был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции. Почувствовав недомогание, она вызвала врача», — рассказала министр.

В региональном минздраве подчеркнули, что в настоящее время во Владивостоке находятся на лечении пять пациентов с диагнозом «коронавирус», на карантине размещено 37 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье вторая пациентка выписалась из больницы, переболев коронавирусной инфекцией.