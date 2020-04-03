Нью-Йорк, США, , 04:05 — REGNUM Запас аппаратов искусственной вентиляции легких в штате Нью-Йорк может закончиться уже через шесть дней, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.

Куомо добавил, что из-за этого медработники штата не смогут спасать тяжелобольных пациентов. Он также выразил обеспокоенность, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти. По словам Куомо, рост числа заболевших может продолжаться в течение лета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр американского Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города передвигаться на улице только с прикрытым лицом. По его словам, необходимо закрывать лицо защитной маской, шарфом или платком при выходе на улицу.

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