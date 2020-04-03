Москва, , 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

По словам журналиста, ситуация в США показывает, что американская медицина, которые многие видели как «хрустальный замок» с высококлассными врачами и технологиями, за несколько недель пандемии превратилась «в кучу битого стекла».

Одним из самых ужасных фактов происходящего Вассерман назвал высокий процент заболеваемости среди медицинского персонала. Он выразил мнение, что часто это было связано с тем, что в начале пандемии руководители учреждений, опасаясь репутационных потерь, запрещали врачам носить защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса за 2 апреля, в США зарегистрировано более 238 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа.

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