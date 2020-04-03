Грозный, , 03:30 — REGNUM Движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 8:00 запрещается с 3 апреля решением властей Чечни в рамках усиления карантина в регионе, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что список организаций и служб, которым будет разрешен проезд в ночью, предоставлен в соответствующие ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.

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