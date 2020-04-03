Женева, Швейцария, , 03:28 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 по состоянию на 2 апреля по всему миру превысило 900 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что за последние сутки число заразившихся увеличилось почти на 77 тысяч, таким образом, точное число заражений составило 900 306. За всё время распространения коронавируса скончались 45 693 человека.

В свою очередь, в Университете Джонса Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты, сообщили, что, что число подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло до 1 002 159, умерших уже 51 485. Показатели выросли более чем в два раза с 25 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек