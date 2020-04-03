Пекин, , 03:20 — REGNUM Китай проведет в субботу 4 апреля общенациональное поминовение мучеников, отдавших свою жизнь во имя общества в борьбе с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщили в Госсовете КНР.

В День поминовения будут приспущены все государственные флаги по всей стране, а китайские посольства и консульства за рубежом приостановят свою работу. Все развлекательные мероприятия будут отменены.

В 10:00 по Пекину 4 апреля весь китайский народ помянет всех жертв эпидемии нового коронавируса тремя минутами молчания, в то время по сирены воздушной тревоги, гудки автомобилей, поездов и пароходов соединятся в едином вое скорби.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае 14 человек признаны мучениками, отдавшими свою жизнь в борьбе с эпидемией коронавируса. Мученик — высший почетный статус в Китае. Присваивается тем, кто отдал жизнь во имя народа, общества и нации.