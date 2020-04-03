Москва, , 03:20 — REGNUM Более 2,2 тысяч сотрудников МЧС России перешли на удаленный режим работы в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что к 1 апреля в учреждениях МЧС РФ перешли на дистанционный режим работы более 2,2 тыс. сотрудников. При этом отмечается, что пожарные и спасательные части переведены в режим повышенной готовности. Также в помещениях отделов, принадлежащих ведомству, регулярно проводится дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал чиновников передать служебные автомобили медицинским и социальным службам. Он подчеркнул, что в условиях пандемии дефицит машин у скорой помощи будет лишь усиливаться.

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