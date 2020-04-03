Пекин, , 03:10 — REGNUM Китай создал новый механизм защиты птиц за последние несколько лет, который уже дает свои видимые результаты, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Китай является домом для 1445 видов птиц, которые составляют одну шестую общего разнообразия пернатых в мире, сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ Китая.

Страна приняла ряд мер создания национальных заповедников и запустила защитные проекты по сбережению видов птиц, находящихся под угрозой вымирания. Для пернатых были организованы места отдыха на пути миграции.

Для обеспечения безопасности миграции перелетных птиц, ранее в 2020 году администрация призвала департаменты лесничества всех уровней усилить мониторинг динамики изменения популяции птиц, а также организовать профилактику и контроль заболеваний среди этих животных.

Пока еще неполная статистики показывает, что 33 тыс. добровольца по всей стране приняли участие в защите перелетных птиц.